На фоне торговой войны с США Китай приостановил импорт самолетов Boeing — Вloomberg

Китай приказал своим авиакомпаниям не принимать дальнейшие поставки самолетов корпорации Boeing. Такое решение явилось продолжением торговой войны между США и КНР. Вашингтон ввел 145% пошлины на китайские товары, а Пекин ответил 125% пошлинами на американский экспорт.

Об этом сообщает Вloomberg, ссылаясь на свои источники.

Источники агентства сообщили, что Пекин также требует от китайских перевозчиков прекратить любые закупки авиационного оборудования и деталей у американских компаний. По их словам, приказ был отдан после того, как Китай в прошлые выходные обнародовал пошлину в размере 125% на американские товары. Эти тарифы сами собой более чем удвоили стоимость самолетов и деталей, произведенных США, сделав нецелесообразным для китайских авиакомпаний покупать или арендовать самолеты Boeing.

Кроме того, как утверждают источники, правительство Китая также рассматривает способы оказания помощи авиакомпаниям, которые арендуют самолеты Boeing и сталкиваются с более высокими расходами.

Около 10 самолетов Boeing 737 Max готовятся войти в китайские авиапарки, в том числе по два для China Southern Airlines, Air China и Xiamen Airlines. Некоторые самолеты припаркованы возле заводской базы Boeing в Сиэтле, другие находятся в финишном центре в Чжоушане на востоке Китая. Вероятно, оформление документов на поставку и оплату некоторых из этих самолетов могли быть завершены до того, как 12 апреля вступила в силу взаимная пошлина, объявленная Китаем 11 апреля, и этим самолетам может быть разрешено въезжать в Китай в индивидуальном порядке.

Стремительный спор между двумя крупнейшими экономиками мира повлиял на компанию Boeing, хотя ситуация нестабильна и может измениться в любой момент. Трамп отступил от некоторых сборов США, включая сборы, накладываемые на iPhone компании Apple, производимые в КНР.

Напомним, в январе Boeing сообщил о самых больших убытках с 2020 года . Авиастроительная компания отчиталась о годовом убытке в размере 11,83 млрд долларов.