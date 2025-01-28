Мінус 11,8 млрд доларів: Boeing повідомив про найбільші збитки з 2020 року

Авіабудівна компанія Boeing відзвітувала про річний збиток у розмірі 11,83 млрд доларів, найбільший з 2020 року, оскільки вона бореться з проблемами в своїх комерційних, оборонних підрозділах і наслідками страйку робітників заводу на західному узбережжі США, повідомляє Reuters.

Зазначається, що цей збиток демонструє виклики, з якими стикається генеральний директор Келлі Ортберг, намагаючись "оздоровити американського авіавиробника, що поступається позицією конкуренту Airbus, відкриває новий етап в гонці за поставками і потрапляє під приціл регулюючих органів та споживачів після низки помилок".

Ортберг, який очолив авіабудівну компанію в серпні 2024 року, заявив, що компанія досягла прогресу у відновленні стабільності своїх виробничих ліній, які перебувають у скрутному становищі після жахливої ​​аварії в повітрі рік тому, яка викликала побоювання щодо безпеки її літаків.

"Після рекордно високого прибутку в 2010-х роках компанія Boeing з 2019 року втратила понад 30 мільярдів доларів після двох фатальних катастроф її літака 737 MAX, який найбільше продається, що викликало побоювання з приводу якості і безпеки виробництва, а також побоювання, що компанія ввела в оману регулюючі органи у процесі сертифікації літака", — йдеться у публікації.

Оборонний, космічний та охоронний бізнес компанії у 2024 році втратив 5,41 млрд доларів через перевитрату коштів за кількома програмами з фіксованими цінами.

Виручка за четвертий квартал впала на 31%, до 15,24 млрд доларів порівняно з минулим роком, не виправдавши очікувань аналітиків. Витрати грошових коштів у 2024 році склали 14,3 млрд доларів у порівнянні з позитивним грошовим потоком у розмірі 4,43 млрд доларів у 2023 році.

Раніше повідомлялося, що авіабудівна компанія Boeing скоротить приблизно 2500 працівників в американських штатах Вашингтон, Орегон, Південна Кароліна та Міссурі в рамках плану зі скорочення 17 тисяч робочих місць, або 10% від загальної кількості робочої сили компанії у всьому світі.