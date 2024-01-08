Акції Boeing обвалилися після аварії літака 737 MAX

Акції компанії Boeing впали на 8,5% на попередніх торгах. Це сталося після того, як у США призупинили польоти деяких літаків 737 MAX 9 через аварію одного з таких повітряних суден, повідомляє Reuters.

Зазначається, що виробник літаків може втратити близько 12,5 млрд доларів, якщо збитки триватимуть, коли ринок відкритий.

За словами Кіма Форреста, головного інвестиційного директора Bokeh Capital Partners, ситуація може вплинути на сектор авіаперевезень, оскільки 737 MAX є справжньою "робочою конячкою" для парків багатьох авіакомпаній.

Boeing 737 MAX 9: що сталося з літаком?

У пʼятницю, 5 січня, в літака Boeing 737 MAX 9 компанії Alaska Airlines під час польоту на висоті в майже 5 км вирвало двері аварійного виходу. У звʼязку з цим літак екстрено приземлився в аеропорту американського Портленда, звідки й вилітав.

Під час аварії на борту повітряного судна перебували 177 людей, і, на щастя, ніхто не постраждав.

Boeing 737 MAX 9 без дверей аварійного виходу

Сам літак новий – Alaska Airlines отримала його в листопаді 2023 року. Однак у звʼязку з інцидентом авіаперевізник призупинив польоти всіх 65 своїх літаків Boeing 737 Max 9.

Своєю чергою Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) наказало авіакомпаніям зупинити політ 171 такого повітряного судна.

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