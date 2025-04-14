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Гривня не поступається долару, але програє євро. Що буде із валютним ринком до кінця квітня?

євро долар курс
Черговий етап девальвації, зважаючи на все, відкладається

Поки гривня зміцнюється до долара, євро дорожчає і вже впритул наближається до позначки 47 гривень.

Валютний курс, як і раніше, тримається нижче рівня 42 грн/дол. Хоча експерти очікували, що у квітні знову почне набирати обертів девальваційний тренд, тепер вони переглядають свої прогнози у більш позитивному напрямку.

На користь сильної гривні грає нестабільність долара та його ослаблення по відношенню до євро. Попит на валюту як на готівковому, так і на міжбанківському ринку поки не зростає. А Національний банк на початок квітня наростив міжнародні резерви до 42,4 млрд дол., що дозволить йому гасити за потреби сплески курсу.

Євро перехоплює ініціативу

Готівковий курс з кінця лютого жодного разу не піднімався вище за 41,8 грн/дол. А з початку квітня він навіть кілька разів опускався нижче за 41 грн/дол. Офіційний курс упевнено тримається в діапазоні 41-41,4 грн/дол.

"Основною причиною суттєвого зміцнення гривні, окрім сезонно низького попиту на валюту, стало послаблення долара на світових ринках. Крім того, погіршення позицій долара при зміцненні євро сприяло подальшому зниженню дисбалансу на готівковому валютному ринку",  пояснює економіст Ukraine Economic Outlook Григорій Кукуруза.

Він також уточнює, що за умов загальної глобальної турбулентності НБУ більшою мірою зберігає свій орієнтир на курс євро. Це посилює тиск на долар і призводить до зміцнення гривні до американської валюти, але тягне за собою ослаблення гривні до євро.

Справді: доки долар дешевшає, євро в Україні, навпаки, дорожчає. З 1 по 11 квітня ця валютна пара на готівковому ринку зросла з 44,4-45 грн/євро до 46,2-47,4 грн/євро. Офіційний курс підвищився з 44,6 грн/євро до 46,9 грн/євро. І не виключено, що це ще не межа.

На світовому ринку, до речі, курс євро до долара досяг максимального з 2022 року значення – близько 1,136 EUR / USD.

Курс євро до долара на світовому ринку

Фото 2 — Гривня не поступається долару, але програє євро. Що буде із валютним ринком до кінця квітня?
За даними Investing

Внутрішня кон'юнктура на валютному ринку теж на боці гривні – нового сплеску попиту немає. "Ослаблення долара та курсова невизначеність сприяли подальшому зростанню продажу валюти з боку населення, при цьому купівля валюти залишається на стабільному рівні", – говорить Григорій Кукуруза.

На міжбанку у квітні середньоденний попит на валюту становить близько 280 млн дол., а пропозиція – трохи менше 240 млн дол. Тобто дефіцит суттєво не перевищує 40 млн. дол. на добу.

Завдяки цьому НБУ витрачає на інтервенції значно менше коштів. З 31 березня по 4 квітня продаж валюти з резервів склав 392 млн дол., а 7-11 квітня  536 млн дол.

Стабільності менше, непередбачуваності – більше

Найближчі тижні, очевидно, пройдуть за умов невизначеності на ринку. На думку Григорія Кукурузи, курсові коливання можуть бути в ширших межах, ніж зазвичай – від 40,8 до 41,8 грн/дол.

Але про зростання курсу до 43 грн/дол. говорити точно передчасно.

Після 6 млрд дол. міжнародного фінансування, які надійшли у березні, за квітень Україна сумарно отримає від іноземних партнерів ще близько 5 млрд дол., що посилить спроможність НБУ щодо стабілізації ринку.

Також на 17 квітня заплановано засідання правління Нацбанку, на якому може бути прийняте рішення про подальше підвищення облікової ставки, що цілком імовірно на тлі зростаючої інфляції.

Річний рівень інфляції у березні становив 14,6%. Як вважає фінансовий аналітик Андрій Шевчишин, у квітні темпи зростання цін уповільняться, але загальна тенденція перенесення витрат виробників на кінцевих споживачів все ще зберігається. "Причому фактор курсу теж вплинув на інфляцію, в основному через вартість євро, що різко подорожчало",  говорить Андрій Шевчишин.

Таким чином, перегляд облікової ставки з поточних 15,5% до 16-16,5% виглядає цілком логічним кроком для того, щоб спробувати приборкати інфляцію та прибрати ліквідність з валютного ринку, що тисне на курс гривні.

Водночас, черговий етап девальвації, швидше за все, відкладається. Тим більше, поки що гривня у порівняно вигідній позиції, оскільки долар перебуває на роздоріжжі через хаотичні дії адміністрації США щодо мит на імпортні товари.