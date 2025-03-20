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ЄС щомісяця виділятиме Україні €1 млрд із заморожених активів РФ
Євросоюз планує до листопада щомісяця надавати Україні по 1 млрд євро в рамках механізму Extraordinary Revenue Acceleration (ERA) Loans for Ukraine. Повернення коштів передбачено за рахунок прибутків від заморожених російських активів.
Про це повідомив європейський комісар з економіки Валдіс Домбровскіс, інформує Інтерфакс-Україна.
Водночас у грудні 2025 року ЄС планує передати Україні останні 6 млрд євро за програмою ERA одним траншем.
"Враховуючи, що потребу у фінансуванні на цей рік покрито, ми в певному сенсі переглянули цей графік виплат, щоб допомогти Україні покрити розрив у фінансуванні, який зазвичай виникає в січні. Отже, вже з прицілом на наступний рік", – наголосив він.
Про фінансування ЄС
Домбровскіс зазначив, що цього року ЄС планує надати Україні 30,5 млрд євро, зокрема 12,5 млрд євро в межах програми Ukraine Facility та 18 млрд євро за механізмом ERA.
Перші 3 млрд євро були перераховані в січні, а ще 1 млрд євро надійшов сьогодні. Наступний транш у рамках Ukraine Facility, обсягом 4,5 мільярда євро, очікується у квітні.
Єврокомісар нагадав, що виділення фінансування Ukraine Facility прив’язано до виконання реформ та законодавчої роботи, прописаних у Плані України.
Валдіс Домбровскіс під час візиту до України провів зустрічі з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, урядовцями, міністром фінансів Сергієм Марченком, головою НБУ Андрієм Пишним, а також представниками парламенту.
Головна мета його візиту – обговорення подальшої фінансової підтримки України з боку ЄС в умовах геополітичної невизначеності. Зокрема, розглядалися можливі шляхи компенсації потенційних прогалин у допомозі від США, зокрема через перегляд профілю виплат для України.
Домбровскіс зазначив, що ЄС прагне зменшити залежність від США у питаннях безпеки та оборони. У цьому контексті Європейська комісія представила стратегію "Переозброїти Європу", яка передбачає суттєве збільшення оборонних інвестицій і витрат до 800 млрд євро протягом наступних чотирьох років.
Домбровскіс зазначив, що в межах програми фінансування безпеки ЄС обсягом до 100 млрд євро планується інтеграція української військової промисловості на рівні з оборонними підприємствами Євросоюзу.
Про механізм ERA
Фінансування в межах ініціативи ERA передбачає залучення 50 млрд доларів США від країн G7. Кредит надається на 30 років і буде обслуговуватися за рахунок прибутків від заморожених російських суверенних активів.
Україна продовжує працювати з міжнародними партнерами над використанням російських активів для підтримки своєї економіки та оборони.
Нагадаємо, загалом за ініціативою G7 європейські партнери надали Україні вже 4 млрд євро.
Додамо, за попередніми оцінками, відновлення України після завершення війни може обійтися в 500 мільярдів євро. Заморожені активи РФ стануть основним джерелом фінансування відбудови України.