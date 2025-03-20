ЕС будет ежемесячно выделять Украине €1 млрд из замороженных активов РФ

Евросоюз планирует к ноябрю ежемесячно предоставлять Украине по 1 млрд евро в рамках механизма Extraordinary Revenue Acceleration (ERA) Loans for Ukraine. Возврат средств предусмотрен за счет доходов от замороженных российских активов.

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Об этом сообщил европейский комиссар по экономике Валдис Домбровскис, передает Интерфакс-Украина.

В декабре 2025 года ЕС планирует передать Украине последние 6 млрд евро по программе ERA одним траншем.

"Учитывая, что потребность в финансировании на этот год покрыта, мы в определенном смысле пересмотрели этот график выплат, чтобы помочь Украине покрыть разрыв в финансировании, который обычно возникает в январе. Следовательно, уже с прицелом на следующий год", – подчеркнул он.

О финансировании ЕС

Домбровскис отметил, что в этом году ЕС планирует выделить Украине 30,5 млрд евро, в том числе 12,5 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility и 18 млрд евро по механизму ERA.

Первые 3 млрд евро были перечислены в январе, а еще 1 млрд евро поступил сегодня. Следующий транш в рамках Ukraine Facility, объемом 4,5 млрд евро, ожидается в апреле.

Еврокомиссар напомнил, что выделение финансирования Ukraine Facility привязано к выполнению реформ и законодательной работы, прописанных в Плане Украины.

Валдис Домбровскис во время визита в Украину провел встречи с премьер-министром Денисом Шмыгалем, чиновниками, министром финансов Сергеем Марченко, главой НБУ Андреем Пышным, а также представителями парламента.

Главной целью его визита является обсуждение дальнейшей финансовой поддержки Украины со стороны ЕС в условиях геополитической неопределенности. В частности, рассматривались возможные пути компенсации потенциальных пробелов в помощи от США, в частности, через пересмотр профиля выплат для Украины.

Домбровскис отметил, что ЕС стремится снизить зависимость от США в вопросах безопасности и обороны. В этом контексте Европейская комиссия представила стратегию "Переоружить Европу", которая предусматривает существенное увеличение оборонных инвестиций и расходов до 800 млрд евро в течение следующих четырех лет.

Домбровскис отметил, что в рамках программы финансирования безопасности ЕС в объеме до 100 млрд евро планируется интеграция украинской военной промышленности на уровне с оборонными предприятиями Евросоюза.

О механизме ERA

Финансирование в рамках инициативы ERA предполагает привлечение 50 млрд долларов США от стран G7 Кредит предоставляется на 30 лет и будет обслуживаться за счет доходов от замороженных русских суверенных активов.

Украина продолжает работать с международными партнерами по использованию российских активов для поддержки своей экономики и обороны.

Напомним, всего по инициативе G7 европейские партнеры выделили Украине уже 4 млрд евро.

По предварительным оценкам, восстановление Украины после завершения войны может обойтись в 500 миллиардов евро. Замороженные активы РФ станут основным источником финансирования восстановления Украины.