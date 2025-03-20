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ЕС передал Украине 1 млрд евро от замороженных российских активов
Европейская комиссия в рамках кредитной инициативы "Группы семи" Extraordinary Revenue Acceleration (ERA) выделила Украине дополнительный транш в 1 миллиард евро, который будет погашен за счет поступлений от замороженных государственных активов России в ЕС.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Украина получила 1 млрд евро от Европейского Союза в рамках инициативы ERA. От ЕС это уже второй транш, обеспеченный доходами от замороженных российских активов", – подчеркнул глава правительства.
По его словам, средства будут направлены на приоритетные расходы госбюджета.
Шмыгаль напомнил, что в общей сложности по инициативе G7 европейские партнеры предоставили Украине уже 4 млрд евро.
"Замороженные российские активы должны работать в пользу нашего государства. И мы будем работать над тем, чтобы полностью их конфисковать и направить на восстановление Украины", — подчеркнул премьер-министр.
Как говорится на сайте Еврокомиссии, благодаря этой выплате общий объем ссуд, предоставленных ЕС Украине в рамках этой ERA, с начала года достигнет 4 миллиардов евро.
"Сегодня мы перечисляем Украине второй платеж на сумму 1 млрд евро в рамках инициативы G7 ERA. Сейчас ЕС предоставил Украине 4 млрд евро как часть своего общего взноса в 18,1 млрд евро в рамках этой инициативы и осуществит следующий платеж в апреле", — сказал комиссар по торговле Валдис Домбровскис.
По его словам, предоставленные средства будут использованы для поддержки макроэкономической стабильности Украины, восстановления инфраструктуры и продолжения борьбы с российской агрессией.
В Еврокомиссии сообщили, что продолжаются переговоры с Украиной по графику последующих выплат.
"Сегодняшним платежом в размере 1 миллиарда евро мы подтверждаем нашу непреклонную приверженность Украине. Мы помогаем экономике страны оставаться на плаву и восстанавливать критическую инфраструктуру, поврежденную российской агрессией. Мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется", — сказала президент Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйн.
О механизме ERA
Финансирование в рамках инициативы ERA предполагает привлечение 50 млрд долларов США от стран G7 Кредит предоставляется на 30 лет и будет обслуживаться за счет доходов от замороженных русских суверенных активов.
Украина продолжает работать с международными партнерами по использованию российских активов для поддержки своей экономики и обороны.
Добавим, по предварительным оценкам, восстановление Украины после завершения войны может обойтись в 500 миллиардов евро. Замороженные активы РФ станут основным источником финансирования восстановления Украины.