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Первый транш: Канада направила Украине $1,7 млрд из активов РФ
Украина получила 2,5 млрд канадских долларов (около 1,7 млрд долл. США) в рамках инициативы G7 ERA.
Об этом информирует премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Вырученные средства, сформированные за счет доходов от замороженных российских активов, будут направлены на первоочередные потребности государственного бюджета.
Это первый транш от Канады, которая в общей сложности предусмотрела 5 млрд канадских долларов в рамках инициативы Extraordinary Revenue Acceleration (ERA).
Эта программа предусматривает финансирование Украины за счет прибылей, полученных из заблокированных российских активов.
"Спасибо Канаде и всем партнерам G7 за создание механизма, заставляющего россию к финансовой ответственности за агрессию", — подчеркнул Шмыгаль.
Про механизм ERA
Финансирование в рамках инициативы ERA предполагает привлечение 50 млрд долларов США от стран G7. Кредит предоставляется на 30 лет и будет обслуживаться за счет доходов от замороженных русских суверенных активов.
Украина продолжает работать с международными партнерами по использованию российских активов для поддержки своей экономики и обороны.
Добавим, по предварительным оценкам, восстановление Украины после завершения войны может обойтись в 500 миллиардов евро. Замороженные российские активы должны стать одним из ключевых источников финансирование восстановления Украины.