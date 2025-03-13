Перший транш: Канада спрямувала Україні $1,7 млрд із активів РФ

Україна отримала 2,5 млрд канадських доларів (близько 1,7 млрд доларів США) у межах ініціативи G7 ERA.

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Про це інформує прем’єр- міністр України Денис Шмигаль.

Отримані кошти, сформовані за рахунок доходів від заморожених російських активів, будуть спрямовані на першочергові потреби державного бюджету.

Це перший транш від Канади, яка загалом передбачила 5 млрд канадських доларів у межах ініціативи Extraordinary Revenue Acceleration (ERA).

Ця програма передбачає фінансування України за рахунок прибутків, отриманих із заблокованих російських активів.

"Дякую Канаді та усім партнерам G7 за створення механізму, який змушує росію до фінансової відповідальності за агресію", - підкреслив Шмигаль.

Промеханізм ERA

Фінансування в межах ініціативи ERA передбачає залучення 50 млрд доларів США від країн G7. Кредит надається на 30 років і буде обслуговуватися за рахунок прибутків від заморожених російських суверенних активів.

Україна продовжує працювати з міжнародними партнерами над використанням російських активів для підтримки своєї економіки та оборони.

Додамо, за попередніми оцінками, відновлення України після завершення війни може обійтися в 500 мільярдів євро. Заморожені активи РФ стануть основним джерелом фінансування відбудови України.