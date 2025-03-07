Україна отримала майже $1 млрд із заморожених активів РФ від Великої Британії

Україна отримала 752 млн фунтів стерлінгів (майже 1 млрд доларів США) від Великої Британії в межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). Кошти буде спрямовано на посилення обороноздатності країни.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"Дякую уряду Великої Британії та нашим партнерам з G7 за механізм, який примушує російські кошти працювати на Україну. Розраховуємо, що всі суверенні активи РФ у майбутньому будуть конфісковані й передані на користь нашої держави", - написав він.

Цей транш є частиною загального пакету допомоги в розмірі 2,26 млрд фунтів стерлінгів (близько 3 млрд доларів США), про який Україна та Велика Британія домовилися 1 березня. Тоді міністр фінансів України Сергій Марченко та Канцлерка казначейства Великобританії Рейчел Рівз підписали відповідну угоду.

Як працює механізм ERA

Фінансування в межах ініціативи ERA передбачає залучення 50 млрд доларів США від країн G7. Кредит надається на 30 років і буде обслуговуватися за рахунок прибутків від заморожених російських суверенних активів.

Україна продовжує працювати з міжнародними партнерами над використанням російських активів для підтримки своєї економіки та оборони.

Додамо, за попередніми оцінками, відновлення України після завершення війни може обійтися в 500 мільярдів євро. Заморожені російські активи мають стати одним з ключових джерел фінансування відбудови нашої країни. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час спільного засідання уряду і Єврокомісії 25 лютого.

Раніше Delo.ua писало, що Росія може погодитися на використання 300 мільярдів доларів своїх заморожених активів у Європі для післявоєнного відновлення України. Однак Москва наполягає, що частина коштів має бути використана на територіях, які перебувають під її контролем.