Украина получила почти $1 млрд из замороженных активов РФ от Великобритании

Украина получила 752 млн фунтов стерлингов (около 1 млрд долларов США) от Великобритании в рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). Средства будут направлены на усиление обороноспособности страны.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Благодарю правительство Великобритании и наших партнеров по G7 за механизм, который заставляет российские средства работать на Украину. Рассчитываем, что все суверенные активы РФ в будущем будут конфискованы и переданы в пользу нашего государства", — написал он.

Этот транш является частью общего пакета помощи в размере 2,26 млрд. фунтов стерлингов (около 3 млрд. долларов США), о котором Украина и Великобритания договорились 1 марта. Тогда министр финансов Украины Сергей Марченко и Канцлер казначейства Великобритании Рейчел Ривз подписали соответствующее соглашение.

Как работает механизм ERA

Финансирование в рамках инициативы ERA предполагает привлечение 50 млрд. долларов США от стран G7. Кредит предоставляется на 30 лет и будет обслуживаться за счет доходов от замороженных русских суверенных активов.

Украина продолжает работать с международными партнерами по использованию российских активов для поддержки своей экономики и обороны.

Добавим, по предварительным оценкам, восстановление Украины после завершения войны может обойтись в 500 миллиардов евро. Замороженные российские активы должны стать одним из ключевых источников финансирование восстановления нашей страны. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль в ходе совместного заседания правительства и Еврокомиссии 25 февраля.

Ранее Delo.ua писало, что Россия может согласиться с использованием 300 миллиардов долларов своих замороженных активов в Европе для послевоенного восстановления Украины. Однако Москва настаивает, что часть средств должна быть использована на находящихся под ее контролем территориях.