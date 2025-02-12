Великобритания в 2025 году предоставит Украине военную помощь на 4,5 млрд фунтов стерлингов

Министр обороны Великобритании Джон Гили, открывая 26-е заседание Контактной группы по обороне Украины с участием 46 стран и партнеров, анонсировал выделение военной помощи Украине на суму 4,5 млрд фунтов стерлингов (более 5,4 млрд долларов США) и поставку более 10 тыс беспилотников.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Со своей стороны в Великобритании мы потратим в этом году 4,5 млрд фунтов стерлингов на военную помощь, чтобы поддержать Украину больше, чем когда-либо раньше", — заявил Гили.

По словам британского министра, его страна вместе с партнерами до конца марта осуществит поставки более 10 тыс. беспилотников, а также выделит дополнительные средства в сумме 150 млн фунтов стерлингов на танки, артиллерию, ракеты класса "воздух-воздух" и ремонт военной техники.

Джон Гили убежден, что 2025 год является критическим для войны в Украине. "Украинцы продолжают воевать с огромным мужеством, как военными, так и гражданскими. Их храбрость в сочетании с нашей поддержкой стала смертельной комбинацией", — отметил он.

Министр обороны Великобритании призвал в 2025 году к большей поддержке Украины, поскольку этот год является «критическим» для войны и, чтобы усилить нашу страну, мир должен "давить на Путина". По мнению Гили, странам Европы необходимо усилить расходы на оборону и увеличить поддержку Украины.

"Эта война никогда не была только за судьбу одного народа. Китай смотрит. Иран и Северная Корея наблюдают. Все, как и Путин, ищут признаки слабости, чтобы наша решительность исчезла, чтобы наше единство разрушилось. И когда агрессия остается бесконтрольной на одном континенте, это подбадривает режимы на других континентах", — отметил он.

Напомним, в январе сообщалось, что Великобритания предоставляет Украине до 2 млрд. фунтов стерлингов на усиление обороны, а также на локализацию производства вооружения. Кабинет Министров поддержал соответствующий проект закона, который позволит направить эти средства.