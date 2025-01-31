Британия предоставит Украине 2 млрд фунтов: правительство одобрило законопроект

Великобритания предоставляет Украине 2 млрд фунтов стерлингов на усиление обороны, а также на локализацию производства вооружения. 31 января Кабинет министров поддержал соответствующий проект закона, который позволит направить эти средства.

Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров.

"Основной акцент поддержки – противовоздушная оборона. Кроме того, мы организуем в Украине ремонт и производство современных образцов вооружения и военной техники", – отметил он.

Премьер-министр Денис Шмигаль во время заседания Кабмина 31 января также сообщил, что правительство одобрило законопроект о ратификации Рамочного соглашения между Украиной и Великобританией о поддержке развития оборонных способностей двух стран.

Согласно соглашению, Великобритания выделит Украине до 2 миллиардов фунтов стерлингов на приобретение современных систем противовоздушной обороны и ракетного вооружения, а также организацию ремонтных баз для военной техники на территории Украины.

Следует напомнить, что в январе прошлого года премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил о предоставлении Украине военной помощи на 2,5 млрд фунтов. Он подчеркнул, что это самый большой пакет оборонной помощи с начала войны. В него войдут тысячи снарядов, дальнобойные ракеты, подготовка украинских военных. В частности, 200 миллионов фунтов выделят на сотни тысяч новых дронов.