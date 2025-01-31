Британія надасть Україні 2 млрд фунтів: уряд схвалив законопроєкт

Велика Британія надає Україні до 2 млрд фунтів стерлінгів на посилення оборони, а також на локалізацію виробництва озброєння. 31 січня Кабінет міністрів підтримав відповідний проєкт закону, який дозволить спрямувати ці кошти.

Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров.

"Основний акцент підтримки – протиповітряна оборона. Крім того, ми організуємо в Україні ремонт і виробництво сучасних зразків озброєння та військової техніки", - зазначив він.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабміну 31 січня також повідомив, що уряд схвалив законопроєкт про ратифікацію Рамкової угоди між Україною та Великою Британією щодо підтримки розвитку оборонних спроможностей двох країн.

Згідно з угодою, Велика Британія виділить Україні "до 2 мільярдів фунтів стерлінгів" на придбання сучасних систем протиповітряної оборони та ракетного озброєння, а також на організацію ремонтних баз для військової техніки на території України.

Варто нагадати, що в січні минулого року прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак оголосив про надання Україні військової допомоги на 2,5 млрд фунтів. Він підкреслив, що це найбільший пакет оборонної допомоги від початку війни. До нього увійдуть тисячі снарядів, далекобійні ракети, підготовка українських військових. Зокрема, 200 мільйонів фунтів виділять на сотні тисяч нових дронів.