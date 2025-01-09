Норвегія надасть понад $61 млн на закупівлю безпілотників для України

Норвегія зробила внесок у міжнародну ініціативу із забезпечення України безпілотниками і виділила для їх закупівлі 700 млн крон (понад 61,3 млн доларів).

Про це повідомив міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам під час засідання Контактної групи з оборони України, яке відбулося на авіабазі Рамштайн у Німеччині, пише "Інтерфакс-Україна".

За інформацією уряду Норвегії, під час зустрічі міністр провів двосторонні переговори зі своїм українським колегою Рустемом Умєровим. У ході обговорення Грам оголосив про норвезький внесок у нову партію безпілотників, яку поставлять у співпраці з Великою Британією та Міжнародним фондом для України (IFU).

"Україна продовжує гостро потребувати додаткової військової техніки для захисту від російської агресії. Безпілотники відіграють ключову роль у цих зусиллях – як для захисту критичної інфраструктури, так і для підтримки передової", – зазначив Грам.

Президент України Володимир Зеленський, звертаючись до учасників зустрічі, також наголосив на необхідності додаткового постачання безпілотників.

Основні дискусії на зустрічі були зосереджені на подальшій підтримці України. Сторони уклали угоду про дорожні карти можливостей коаліцій, спрямованих на надання військової допомоги.

Також під час засідання "Рамштайну" міністр оборони Британії Джон Гілі повідомив, що Україна отримає 30 тисяч безпілотників від Великої Британії та союзників по НАТО. Зазначається, що фінансування нових безпілотників надходить від Великої Британії, Данії, Нідерландів, Латвії та Швеції.

Нагадаємо, що під час сьогоднішнього "Рамштайну" США оголосили про черговий пакет військової допомоги на 500 мільйонів доларів.