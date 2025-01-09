Україна та Данія підсумували результати співпраці за "данською моделлю": ЗСУ отримали озброєння на 538 млн євро

У 2024 році Україна та Данія успішно реалізували співпрацю за "данською моделлю" фінансування української оборонної промисловості. Завдяки цій ініціативі Збройні сили України отримали озброєння загальною вартістю майже 538 млн євро.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Основні джерела фінансування включали:

125 млн євро від уряду Данії через національний Ukraine Fund;

20 млн євро від уряду Швеції;

2,7 млн євро від Ісландії;

390 млн євро із відсотків від заморожених російських активів.

Як працює "данська модель"

Ця модель передбачає фінансування українських оборонних підприємств урядом Данії. Україна формує перелік необхідних проєктів, а данські фахівці перевіряють компанії, оцінюючи їхню здатність виконати контракти.

У межах першого етапу "данської моделі" було профінансовано:

виробництво самохідних артилерійських установок "‎Богдана";

безпілотники великої дальності;

протитанкові та протикорабельні ракети.

Згідно з повідомленням, закупівлі в української оборонної промисловості мають значні переваги, серед яких швидкі терміни постачання; конкурентні ціни; можливість організації навчання і технічного обслуговування поблизу фронту.

За словами міністра оборони України Рустема Умєрова, закуплена техніка вже ефективно працює на полі бою, зміцнюючи нашу здатність протистояти ворогу. Сподіваємося, що приклад Данії надихне інші країни на схожі ініціативи, які сприятимуть спільній безпеці Європи та світу.

"Я пишаюся нашою співпрацею та вражений швидкістю, яку забезпечує українська оборонна промисловість. Данія й надалі лідируватиме у підтримці України", - наголосив міністр оборони Данії Троелс Лунд Поульсен.

Данія вже зарезервувала 135 млн євро для продовження закупівель в українській оборонній промисловості. Також Норвегія планує виділити приблизно 43 млн євро для підтримки оборонних потреб України.

Додамо, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль Україна буде розвивати "данську модель", за якою партнери купують зброю в українського ОПК для потреб української армії. На 2025 рік очікується залучення понад 1 мільярд доларів.