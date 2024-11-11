Україна і Данія уклали угоди на закупівлю зброї на €535 млн

Міноборони України та Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України уклали низку імплементаційних угод з Міністерством оборони Данії щодо закупівель в українських оборонних компаній на загальну суму приблизно 535 млн євро.

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Про це повідомляє пресслужба українського оборонного відомства.

Зазначається, що в цих угодах чітко визначено проєкти, а також терміни фінансування та поставок озброєння. Зокрема, документи фіналізують домовленості, зафіксовані в Листі про наміри, який був підписаний наприкінці вересня в Києві.

Джерелами фінансування цих угод виступатимуть уряди Данії, Швеції та відсотки від заморожених російських активів.

Як зауважив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков, ‎в умовах повномасштабної війни підтримка міжнародних партнерів України є критично важливою для зміцнення обороноздатності.

"Данія першою розпочала закупівлю озброєння безпосередньо у наших оборонних підприємств. "‎Данська модель"‎ співпраці – не лише солідарність, а й рішучість у підтримці нашої боротьби за свободу та суверенітет", - йдеться в його повідомленні.

Також повідомляється, що Міноборони України та Агенція оборонних закупівель надали Данії вичерпну інформацію про виробників, ефективність озброєння, виробничі спроможності та відповідність антикорупційним стандартам. За результатами угод українські виробники озброєння та техніки як державні, так і приватні — поставлять ЗСУ самохідні артилерійські установки, ударні безпілотники, протитанкову зброю, ракетне озброєння.

В українському відомстві додали, що завдяки "‎Данській моделі", яка передбачає пряме фінансування виробників,‎ Україна вже отримала 50 млн євро. За ці кошти було профінансовано виробництво самохідних артилерійських установок "Богдана"‎ для ЗСУ.

Нагадаємо, у жовтні Данія оголосила про надання Україні нового, 21-го пакету військової допомоги на суму понад 320 мільйонів євро (2,4 мільярда датських крон). Допомога включає не лише нові закупівлі військової техніки та обладнання, але й додаткові пожертви зі складу Збройних Сил Данії.