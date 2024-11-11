Украина и Дания заключили соглашения на закупку оружия на €535 млн

Минобороны Украины и Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины заключили ряд имплементационных соглашений с Министерством обороны Дании по закупкам у украинских оборонных компаний на общую сумму около 535 млн евро.

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Об этом сообщает пресс-служба украинского оборонного ведомства.

В этих соглашениях четко определены проекты, а также сроки финансирования и поставок вооружения. В частности, документы финализируют договоренности, зафиксированные в Письме о намерениях, подписанном в конце сентября в Киеве.

Источниками финансирования этих соглашений выступят правительства Дании, Швеции и проценты от замороженных российских активов.

Как отметил заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков, в условиях полномасштабной войны поддержка международных партнеров Украины критически важна для укрепления обороноспособности.

"Дания первой начала закупку вооружения непосредственно у наших оборонных предприятий. "Данская модель" сотрудничества – не только солидарность, но и решительность в поддержке нашей борьбы за свободу и суверенитет", — говорится в его сообщении.

Также сообщается, что Минобороны Украины и Агентство оборонных закупок предоставили Дании исчерпывающую информацию о производителях, эффективности вооружения, производственных способностях и соответствии антикоррупционным стандартам. По результатам соглашений украинские производители вооружения и техники как государственные, так и частные поставят ВСУ самоходные артиллерийские установки, ударные беспилотники, противотанковое оружие, ракетное вооружение.

В украинском ведомстве добавили, что благодаря "Данской модели", которая предусматривает прямое финансирование производителей, Украина уже получила 50 млн евро. За эти средства было профинансировано производство самоходных артиллерийских установок "Богдана" для ВСУ.

Напомним, в октябре Дания объявила о предоставлении Украине нового, 21-го пакета военной помощи на сумму более 320 миллионов евро (2,4 миллиарда датских крон). Помощь включает в себя не только новые закупки военной техники и оборудования, но и дополнительные пожертвования из состава Вооруженных Сил Дании.