Дания предоставит Украине 21-й пакет военной помощи стоимостью более 320 млн евро

Дания объявила о предоставлении Украине нового, 21-го пакета военной помощи на сумму более 320 миллионов евро (2,4 миллиарда датских крон). Помощь включает в себя не только новые закупки военной техники и оборудования, но и дополнительные пожертвования из состава Вооруженных Сил Дании.

Об этом сообщило министерство обороны страны.

Министр обороны Троэлс Лунд Поульсен отметил, что этот пакет разработан для максимальной поддержки Украины в условиях неотложных военных нужд.

Он также отметил важность поддержки долгосрочной обороноспособности страны.

Основные составляющие пакета:

Финансирование новых систем вооружения : Дания выделяет значительные средства на закупку нового вооружения и военной техники через промышленный пул.

: Дания выделяет значительные средства на закупку нового вооружения и военной техники через промышленный пул. Системы противовоздушной обороны : Важный акцент помощи сделан на финансировании систем ПВО в сотрудничестве с Германией. Это особенно важно для защиты Украины от массированных российских ракетных атак, часто нацеленных на критическую инфраструктуру, в частности энергетическую.

: Важный акцент помощи сделан на финансировании систем ПВО в сотрудничестве с Германией. Это особенно важно для защиты Украины от массированных российских ракетных атак, часто нацеленных на критическую инфраструктуру, в частности энергетическую. Взносы в международные фонды : Дания продолжает поддерживать Украину через международные механизмы, в частности, внесет дополнительные взносы в британский фонд помощи Украине.

: Дания продолжает поддерживать Украину через международные механизмы, в частности, внесет дополнительные взносы в британский фонд помощи Украине. Передача техники из состава Минобороны : Кроме новых закупок, Дания передаст Украине часть оборудования, хранящегося на складах Министерства обороны.

: Кроме новых закупок, Дания передаст Украине часть оборудования, хранящегося на складах Министерства обороны. Учебные программы : Увеличивается поддержка учебных программ для украинских военных, в частности, для подготовки новых бригад.

Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен подчеркнул, что борьба Украины – это борьба всей свободной Европы. Он добавил, что защита Украины от российских атак на критическую инфраструктуру, в том числе энергетическую, является одной из ключевых задач этого пакета помощи.

Из соображений безопасности полная информация о содержимом пакета не разглашается.

Кроме этого, правительство Дании выделило 130 млн датских крон (более 16 млн евро) в поддержку энергетики Украины. Это одно из самых больших пожертвований страны на энергетическую инфраструктуру.