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Війна в Україні
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Данія надасть Україні 21-й пакет військової допомоги вартістю понад 320 млн євро

Данія надасть Україні 21-й пакет військової допомоги вартістю понад 320 млн євро
Ілюстрація: freepik

Данія оголосила про надання Україні нового, 21-го пакету військової допомоги на суму понад 320 мільйонів євро (2,4 мільярда датських крон). Допомога включає не лише нові закупівлі військової техніки та обладнання, але й додаткові пожертви зі складу Збройних Сил Данії.

Про це повідомило міністерство оборони країни.

Міністр оборони Троелс Лунд Поульсен зазначив, що цей пакет розроблений для максимальної підтримки України в умовах нагальних військових потреб.

Він також наголосив на важливості підтримки довгострокової обороноздатності країни.

Основні складові пакету:

  • Фінансування нових систем озброєння: Данія виділяє значні кошти на закупівлю нового озброєння та військової техніки через промисловий пул.
  • Системи протиповітряної оборони: Важливий акцент допомоги зроблено на фінансуванні систем ППО у співпраці з Німеччиною. Це особливо важливо для захисту України від масованих російських ракетних атак, які часто націлені на критичну інфраструктуру, зокрема енергетичну.
  • Внески до міжнародних фондів: Данія продовжує підтримувати Україну через міжнародні механізми, зокрема зробить додаткові внески до британського фонду допомоги Україні.
  • Передача техніки зі складу Міноборони: Окрім нових закупівель, Данія передасть Україні частину обладнання, що зберігається на складах їхнього Міністерства оборони.
  • Навчальні програми: Збільшується підтримка навчальних програм для українських військових, зокрема для підготовки нових бригад.

Міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен підкреслив, що боротьба України — це боротьба всієї вільної Європи. Він додав, що захист України від російських атак на критичну інфраструктуру, зокрема енергетичну, є одним із ключових завдань цього пакету допомоги.

З міркувань безпеки повна інформація про вміст пакету не розголошується.

Окрім цього, уряд Данії виділив 130 млн данських крон (понад 16 млн євро) на підтримку енергетики України. Це одна з найбільших пожертв країни на енергетичну інфраструктуру.

Автор:
Тетяна Гойденко