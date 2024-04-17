Дания инвестирует миллиарды крон в укрепление оборонной промышленности Украины и передаст оружие

Дания объявила о новом пакете военной помощи Украине стоимостью около 2,2 миллиарда датских крон (около 300 миллионов евро).

Об этом сообщили в Министерстве обороны Дании.

Ключевыми элементами пакета станут инвестиции в украинскую оборонную промышленность Украины, а также закупка и передача оружия, боеприпасов, беспилотников и ракетных компонентов.

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что эта помощь подчеркивает "безоговорочную поддержку Данией борьбы Украины за свободу".

По его словам, пакет сосредоточен на расширении оборонно-промышленного сотрудничества, поскольку Украина нуждается в укреплении и развитии собственного производства артиллерии, ракет и БПЛА. Пакет также включает в себя значительную морскую помощь.

Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен отметил, что ситуация в Украине критическая, поэтому Запад должен усилить военную поддержку. Новая инициатива Дании, по его словам, может вдохновить другие страны на подобные инвестиции, чтобы Украина могла сама производить необходимое военное оборудование.

В рамках 17-го пакета помощи Дания обеспечит Украину оружием, боеприпасами, беспилотными летательными аппаратами и компонентами для производства ракет. Этот шаг осуществляется в сотрудничестве с Нидерландами и Чехией.

Помощь Украине от Дании

12 марта Дания анонсировала предоставление Украине шестнадцатого пакета военной поддержки на сумму 2,3 млрд датских крон (около 337 млн долларов США).

Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен сообщила, что Дания решили передать Украине всю свою артиллерию. Также она призвала страны Европы передать Украине боеприпасы и системы ПВО, поскольку они ей сейчас нужны.

В декабре 2023 года Фредериксен анонсировала, что ее страна выделит помощь на €1 млрд, в которую, в случае согласования парламентом, войдут танки, дроны, боеприпасы, а также истребители F-16.

Кроме этого Украина может получить от Дании первые шесть самолетов F-16 ориентировочно во втором квартале-2024, хотя предварительно ожидалось, что истребители будут переданы нашей стране в начале этого года.

22 февраля Дания объявила о 15-м пакете военной помощи Украине на 1,7 миллиарда датских крон (около 228 миллионов евро). В него войдут боеприпасы для артиллерии и ПВО и беспилотники.

Добавим, что Дания стала первым донором Фонда поддержки энергетики Украины. За два года страна внесла в Фонд около 11 миллионов евро.