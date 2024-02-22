Дания объявила о новом пакете военной помощи Украине: получат ВСУ

Дания объявила о новом пакете военной помощи Украине на 1,7 миллиарда датских крон (около 228 миллионов евро). В него войдут боеприпасы для артиллерии и ПВО и беспилотники.

Об этом говорится в заявлении Министерства обороны Дании.

В рамках новой помощи Дания в сотрудничестве с Чехией профинансирует приобретение 15 тысяч 155-мм артиллерийских боеприпасов. Их доставят в Украину в течение нескольких месяцев.

Кроме того, Дания передаст боеприпасы для систем противовоздушной обороны, технику разминирования и беспилотники.

В новый пакет военной помощи также войдут радары, коммуникационные приборы и оборудование для дронов от датских компаний.

Как подчеркнули в Минобороны, это уже 15 пакет военной помощи Украине от Дании.

Помощь Украине от Дании

Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен сообщила, что Дания решили передать Украине всю свою артиллерию. Также она призвала страны Европы передать Украине боеприпасы и системы ПВО, поскольку они ей сейчас нужны больше.

В декабре 2023 года Фредериксен анонсировала, что ее страна выделит помощь на €1 млрд, в которую, в случае согласования парламентом, войдут танки, дроны, боеприпасы, а также истребители F-16.

Украина может получить от Дании первые шесть самолетов F-16 ориентировочно во втором квартале-2024, хотя ожидалось, что истребители будут переданы нашей стране в начале этого года.

По данным Министерства экономики Украины, общий объем военной помощи, предоставленной Копенгагеном с начала войны, составляет около $3 млрд.

24 января стало известно, что Дания выделяет 91 миллион датских крон ($13,3 млн) на проекты по поддержке развития кибербезопасности и ИТ-отрасли Украины.

Кроме того, Дания взяла шефство над восстановлением Николаевской области – в 2023 году на восстановление этого региона было выделено более $100 млн, а в январе 2024 года было объявлено о предоставлении очередного пакета помощи для восстановления Николаева более чем на $21 млн.