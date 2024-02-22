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Экономика
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Новая Зеландия предоставит Украине новый пакет помощи

Новая Зеландия предоставит Украине новый пакет помощи
Министр иностранных дел Новой Зеландии Уинстон Питерс

Министр иностранных дел Новой Зеландии Уинстон Питерс и министр обороны Джудит Коллинз объявили о предоставлении нового пакета военной помощи Украине общей стоимостью 25,9 миллиона долларов.

Об этом сообщает пресс -служба правительства Новой Зеландии.

Согласно сообщению, пакет помощи включает следующее:

  • $6,5 млн будут выделены в Международный фонд для Украины под руководством Великобритании на закупку оружия и боеприпасов для Украины
  • 7 миллионов долларов гуманитарной помощи для поддержки пострадавших от войны украинцев, в том числе тех, кто был перемещен в соседние страны. Новая Зеландия будет сотрудничать с международными гуманитарными агентствами и гуманитарными неправительственными организациями Новой Зеландии для предоставления этой поддержки
  • 3 миллиона долларов в Трастовый фонд помощи Украине, восстановление, реконструкцию и реформы Всемирного банка

Также в стране прорабатываются новые санкции, направленные на противодействие уклонению от санкций.

Питерс рассказал, что вместе с этим пакетом, общая военная помощь от страны составит более 100 миллионов долларов.

"Война нанесла ужасный человеческий ущерб, нанесла огромные страдания и существенно повлияла на региональную и глобальную стабильность. Вот почему Новая Зеландия продолжает поддерживать Украину", - сказал он.

Коллинз отметила, что в последние два года военные страны находились в Европе и Великобритании, работая с единомышленниками из стран-партнеров над поддержкой Украины, и эта поддержка будет продлена до июня 2025 года.

Напомним, что 24 февраля 2023 года Новая Зеландия объявила о введении санкций в отношении 87 граждан России. Этот пакет стал вторым по масштабу, который страна вводила против РФ.

Добавим, что летом прошлого года в Новой Зеландии решили разрешать проживание украинским беженцам, прибывшим по специальной визе в рамках программы, запущенной после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Украинцы, которые получат специальную визу для беженцев до 15 марта 2024 года, смогут получить вид на жительство в Новой Зеландии. Для этого нужно будет подать заявку.

Автор:
Татьяна Гойденко