Украинские беженцы смогут получить вид на жительство в Новой Зеландии

В Новой Зеландии решили предоставлять разрешения на проживание украинским беженцам, прибывшим по специальной визе в рамках программы, запущенной после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на заявление правительства.

Украинцы, которые получат специальную визу для беженцев до 15 марта 2024 года, смогут получить вид на жительство в Новой Зеландии. Для этого нужно будет подать заявку.

Визу выдавали на 12 месяцев. Программу запустили в марте 2022 года, а затем продлили еще на год. За это время Новая Зеландия выдала украинцам 1510 виз. Правительство перестанет принимать заявки после 15 марта 2024 года.

"Многие из тех, кто искал безопасности здесь, в Новой Зеландии, никогда бы не надеялись остаться здесь надолго, но поскольку война продолжается, мы имеем гуманитарное обязательство обеспечить им уверенность", — сказал министр иммиграции Новой Зеландии Эндрю Литтл.

Вид на жительство в Новой Зеландии: какие документы нужны

Украинцам, которые выехали в Новую Зеландию после полномасштабного вторжения РФ в Украину, и планируют оставаться в стране и в дальнейшем нужно будет подать заявку на вид на жительство. Для этого понадобится пакет документов:

медицинская справка;

документ о проверке на соответствие требованиям по идентификации;

подтверждение об уплате сбора за заявление в размере 1200 новозеландских долларов (708 долларов США).

Заметим, что на обеспечение украинских беженцев правительства европейских стран за полтора года полномасштабной войны РФ против Украины потратили более 43 млрд евро. Самая большая сумма расходов приходится на Польшу.

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