На беженцев из Украины европейские страны уже потратили более 43 млрд евро

Правительства европейских стран на обеспечение спасающихся от российской агрессии украинцев за полтора года полномасштабной войны РФ против Украины уже потратили более 43 млрд евро. Самая большая сумма расходов приходится на Польшу.

Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

"По оценкам Кильского института мировой экономики, правительства европейских стран выделили на беженцев из Украины уже более 43 млрд евро. Такие расходы включают денежные выплаты, предоставление жилья, медицинскую помощь, образовательные услуги, а также обеспечение продуктами питания и средствами первой необходимости", - отмечают в Минреинтеграции.

Там добавляют, что среди принимающих украинцев европейских стран наибольшую сумму средств потратила Польша, а именно более 12 млрд евро.

На втором месте по этому показателю оказалась Германия. Ее расходы на украинских беженцев достигли почти 11 млрд евро .

Значительные средства на украинцев потратили Чехия ( 2,94 млрд евро ), Испания (2,24 млрд евро), Франция (2,04 млрд евро), Румыния (1,26 млрд евро ), Швейцария (1,16 млрд евро). ) и Италия (1,15 млрд евро).

Также в исследовании отмечается, что большой вклад в помощь украинцам, кроме правительств стран ЕС, внесли обычные граждане.

Заметим, полномасштабная война России против Украины привела к крупнейшему за последние десятилетия увеличению количества людей, вынужденных покинуть свои дома в результате вооруженного конфликта, насилия и нарушений прав человека.

Ранее сообщалось, что всего в странах Евросоюза находятся более 4 млн беженцев из Украины, пятую часть которых составляют дети. В то же время только около 1,1 млн переселенцев из Украины смогли трудоустроиться .

Согласно последнему опросу, 33% украинских беженцев имеют оплачиваемую работу, а 33% женщин не работают, потому что им нужно заботиться о детях или пожилых/больных родственниках. Более того, в некоторых странах украинцы остаются без обещанных выплат из-за бюрократии.

А с 1 июля в Чехии изменили систему государственной помощи украинским беженцам. Новые правила предусматривают отмену выплаты людям, бесплатно размещающим украинцев, а беженцы, которые проживают в пансионах, должны будут платить за жилье сами.