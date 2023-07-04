На біженців з України європейські країни вже витратили понад 43 млрд євро

Уряди європейських країн на забезпечення українців, які рятуються від російської агресії, за півтора року повномасштабної війни РФ проти України вже витратили понад 43 млрд євро. Найбільша сума витрат припадає на Польщу.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"За оцінками Кільського інституту світової економіки, уряди європейських країн виділили на прихисток для українців вже понад 43 млрд євро. Такі витрати включають грошові виплати, надання житла, медичну допомогу, освітні послуги, а також забезпечення продуктами харчування та засобами першої необхідності", - зазначають в Мінреінтеграції.

Там додають, що серед європейських країн, які приймають українців, найбільшу суму коштів витратила Польща, що складає понад 12 млрд євро.

На другому місці за цим показником опинилася Німеччина. Її витрати на українських шукачів притулку сягнули майже 11 млрд євро.

Значні кошти на прихисток для українців витратили Чехія (2,94 млрд євро), Іспанія (2,24 млрд євро), Франція (2,04 млрд євро), Румунія (1,26 млрд євро), Швейцарія (1,16 млрд євро) та Італія (1,15 млрд євро).

Також у дослідженні зазначається, що великий внесок у допомогу українцям крім урядів країн ЄС зробили звичайні громадяни.

Зауважимо, повномасштабна війна Рф проти України призвела до найбільшого за останні десятиліття збільшення кількості людей, які вимушені були покинути свої домівки внаслідок збройного конфлікту, насильства та порушень прав людини.

Раніше повідомлялося, що загалом в країнах Євросоюзу перебуває понад 4 млн біженців з України, п’яту частину яких становлять діти. Водночас лише близько 1,1 млн переселенців з України змогли працевлаштуватися.

Згідно з останнім опитуванням, 33% українських біженця мають оплачувану роботу, а 33% жінок не працюють, тому що їм потрібно дбати про дітей чи літніх/хворих родичів. Більше того, в деяких країнах українці залишаються без обіцяних виплат через бюрократію.

А з 1 липня в Чехії змінили систему державної допомоги українським біженцям. Нові правила передбачають скасування виплати людям, які безкоштовно розміщують українців, а ті біженці які проживають у пансіонах повинні будуть платити за житло самі.