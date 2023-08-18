Медицинское страхование в Израиле для украинских беженцев продлено

Для украинцев, которые переехали в Израиль после полномасштабного вторжения как беженцы, смогут и дальше пользоваться медицинским страхованием — его продлили до конца 2023 года.

Об этом 18 августа в Twitter сообщил посол Израиля в Украине Михаэль Бродский со ссылкой на канцелярию премьер-министра Израиля.

Этому предшествовало заявление посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука, призвавшего официальный Иерусалим отказаться от намерений отменить медицинское страхование для украинских беженцев.

Кроме того, министр иностранных дел Государства Израиль Эли Коэн заверил главу МИД Украины Дмитрия Кулебу, что проблема медицинского страхования для украинцев будет решена в ближайшее время.

Ранее Израиль продлил гуманитарную помощь украинским беженцам в связи с войной в Украине. Помощь включает продление визы и неопределенную помощь в области "здоровья и социального обеспечения".

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