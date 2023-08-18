Медичне страхування в Ізраїлі для українських біженців продовжили

Для українців, які переїхали до Ізраїлю після повномасштабного вторгнення як біженці, зможуть й надалі користуватися медичним страхування — його продовжили до кінця 2023 року.

Про це 18 серпня в Twitter повідомив посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський з посиланням на канцелярію прем'єр-міністра Ізраїлю.

Цьому передувала заява посла України в Ізраїлі Євгена Корнійчука, який закликав офіційний Єрусалим відмовитись від намірів скасувати медичне страхування для українських біженців.

Крім того, міністр закордонних справ Держави Ізраїль Елі Коен запевнив главу МЗС України Дмитра Кулебу, що проблему медичного страхування для українців буде вирішено найближчим часом.

Раніше Ізраїль продовжив гуманітарну допомогу українським біженцям у зв'язку із війною в Україні. Допомога включає продовження візи та невизначену допомогу в галузі "здоров’я та соціального забезпечення".

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