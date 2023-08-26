Українські біженці зможуть отримати посвідку на проживання в Новій Зеландії

У Новій Зеландії вирішили надавати дозволи на проживання українським біженцям, які прибули за спеціальною візою в рамках програми, яку запустили після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Про це повідомило агентство Bloomberg з посиланням на заяву уряду.

Українці, які отримають спеціальну візу для біженців до 15 березня 2024 року, зможуть отримати посвідку на проживання в Новій Зеландії. Для цього потрібно буде подати заявку.

Візу видавали на 12 місяців. Програму запустили у березні 2022 року, а згодом продовжили ще на рік. За цей час Нова Зеландія видала українцям 1510 спеціальних віз. Уряд припинить приймати заявки після 15 березня 2024 року.

"Багато з тих, хто шукав безпеки тут, у Новій Зеландії, ніколи б не сподівалися залишитися тут надовго, але оскільки війна триває, ми маємо гуманітарне зобов’язання забезпечити їм впевненість", — сказав міністр імміграції Нової Зеландії Ендрю Літтл.

Посвідка на проживання в Новій Зеландії: які документи потрібні

Українцям, які виїхали до Нової Зеландії після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, і планують лишатися в країні й надалі потрібно буде подати заявку на посвідку для проживання. Для цього знадобиться пакет документів:

медична довідка;

документ про перевірку на відповідність вимогам щодо ідентифікації;

підтвердження про сплату збору за заяву в розмірі 1200 новозеландських доларів (708 доларів США).

Зауважимо, що на забезпечення українських біженців уряди європейських країн за півтора року повномасштабної війни РФ проти України витратили вже понад 43 млрд євро. Найбільша сума витрат припадає на Польщу.

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