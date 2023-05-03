Нова Зеландія збільшить підтримку України: про що йдеться

Уряд Нової Зеландії оголосив про збільшення підтримки України. Про це пише The Guardian.

Прем'єр-міністр Кріс Гіпкінс заявив, що розміщення 95 новозеландських військових, які навчають українських захисників поблизу Лондона, продовжать на рік – до 30 червня 2024.

Також Нова Зеландія виділить трохи більше 5 млн новозеландських доларів (понад 3,1 млн доларів США) на різні ініціативи, які підтримують Україну, включаючи Гуманітарний фонд для України, Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду та Трастовий фонд для потерпілих.

Крім того, країна запровадить додаткові санкції проти 18 юридичних та 9 фізичних осіб, які підтримують РФ.

"На жаль, конфлікт, здається, триватиме ще деякий час. Ми та партнери-однодумці не відступимо і не дозволимо Росії нав’язати свою силу невинному народу України", – сказав Гіпкінс.

Із березня 2022 року Нова Зеландія направила 440 військовослужбовців для підтримки України, майже 300 з яких навчали українських військових у Великій Британії.

Нагадаємо, 24 лютого 2023 Нова Зеландія оголосила про запровадження санкцій щодо 87 громадян Росії. Цей пакет став другим за масштабом, який країна запроваджувала проти РФ.