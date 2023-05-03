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Новая Зеландия увеличит поддержку Украины: о чем идет речь
Правительство Новой Зеландии объявило об увеличении поддержки Украины. Об этом пишет The Guardian.
Премьер-министр Крис Хипкинс заявил, что размещение 95 новозеландских военных, которые обучают украинских защитников вблизи Лондона, продлят на год – до 30 июня 2024.
Также Новая Зеландия выделит чуть более 5 млн новозеландских долларов (более 3,1 млн долларов США) на различные инициативы, поддерживающие Украину, включая Гуманитарный фонд для Украины, Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Офис прокурора Международного уголовного суда и Трастовый фонд для потерпевших.
Кроме того, страна введет дополнительные санкции против 18 юридических и 9 физических лиц, поддерживающих РФ.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"К сожалению, конфликт, кажется, продлится еще некоторое время. Мы и партнеры-единомышленники не отступим и не позволим России навязать свою силу невиновному народу Украины", – сказал Гипкинс.
С марта 2022 года Новая Зеландия направила 440 военнослужащих для поддержки Украины, около 300 из которых обучали украинских военных в Великобритании.
Напомним, 24 февраля 2023 Новая Зеландия объявила о введении санкций в отношении 87 граждан России. Этот пакет стал вторым по масштабу, который страна вводила против РФ.