Финляндия выделит Украине новый пакет военной помощи - деньги пойдут на обучение

Представители властей Финляндии согласовали отправку 15-го пакета военной помощи Украине. Информация появилась на сайте министерства обороны Финляндии.

В перечне нового пакета помощи виды вооружения для обеспечения потребностей европейской тренировочной миссии для Украины, которая занимается обучением 30 тысяч украинских солдат. Речь идет о базовой и специализированной подготовке военнослужащих.

По оценкам, замена оборонной техники, включенной в поставку, обойдется Финляндии в 78 миллионов евро.

“Украине нужны разные виды поддержки. Мы принимаем участие в тренировочной миссии ЕС, обучая украинских солдат и имея необходимую материальную помощь”, - заявил министр обороны Антти Кайкконен.

Стоимость всех пакетов оборонного оборудования, поставляемых Финляндией в Украину, сейчас составляет около 990 миллионов евро.

Из соображений безопасности Минобороны не раскрывает все содержание пакета и сроки доставки.

В марте Финляндия объявила новый пакет помощи для Украины, который будет включать в себя тяжелое вооружение, боеприпасы и еще три танка Leopard 2, которые предназначены для разминирования.

Также помощь будет предусматривать обучение украинских специалистов на этих танках.

Напомним, в конце января стало известно, что Финляндия присоединится к "танковой коалиции" для Украины.

В то же время, Финляндия отказалась передавать Украине истребители Hornet. Ведь в течение следующих нескольких лет истребители Hornet будут использоваться Оборонными силами Финляндии, после чего их жизненный цикл, составляющий около трех десятилетий, закончится.

Отметим, что в апреле Финляндия начала строить первый участок забора на своей границе с Россией. Строительство забора должно уберечь в случае атаки границы мигрантами.

Забор протяженностью в 200 км изготовят из стальной сетки и оснащают оборудованием для наблюдения.

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