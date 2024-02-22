Нова Зеландія надасть Україні новий пакет допомоги

Міністр закордонних справ Нової Зеландії Вінстон Пітерс і міністр оборони Джудіт Коллінз оголосили про надання нового пакету військової допомоги Україні загальною вартістю 25,9 мільйона доларів.

Про це повідомляє на прес-служб уряду Нової Зеландії.

Згідно з повідомленням, пакет допомоги включає наступне:

$6,5 млн будуть виділені до Міжнародного фонду для України під керівництвом Великої Британії на закупівлю зброї та боєприпасів для України

7 мільйонів доларів гуманітарної допомоги для підтримки постраждалих від війни українців, у тому числі тих, хто був переміщений до сусідніх країн. Нова Зеландія співпрацюватиме з міжнародними гуманітарними агентствами та гуманітарними неурядовими організаціями Нової Зеландії для надання цієї підтримки

3 мільйони доларів до Трастового фонду допомоги Україні, відновлення, реконструкції та реформ Світового банку

Також в країні опрацьовуються нові санкції, спрямовані на протидію ухиленню від санкцій.

Пітерс розповів, що разом з цим пакетом, загальна військова допомога від країни становитиме понад 100 мільйонів доларів.

"Війна завдала жахливих людських збитків, завдала величезних страждань і суттєво вплинула на регіональну та глобальну стабільність. Ось чому Нова Зеландія продовжує підтримувати Україну", - сказав він.

Коллінз зазначила, що протягом останніх двох років військові країни перебували в Європі та Великій Британії, працюючи з однодумцями з країн-партнерів над підтримкою України, і ця підтримка буде продовжена до червня 2025 року.

Нагадаємо, що 24 лютого 2023 Нова Зеландія оголосила про запровадження санкцій щодо 87 громадян Росії. Цей пакет став другим за масштабом, який країна запроваджувала проти РФ.

Додамо, що влітку минулого року у Новій Зеландії вирішили надавати дозволи на проживання українським біженцям, які прибули за спеціальною візою в рамках програми, яку запустили після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Українці, які отримають спеціальну візу для біженців до 15 березня 2024 року, зможуть отримати посвідку на проживання в Новій Зеландії. Для цього потрібно буде подати заявку.