Бизнес работает Бизнес работает
ГОЛОВНИЙ АКТИВ ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Бизнесмены на фронте Бизнесмены на фронте
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Категория
Происшествия
Дата публикации

Дания может передать Украине первые самолеты F-16 с опозданием на полгода - Berlingske

Дания задерживает передачу самолетов по Украине. Источник: depositphotos
Дания задерживает передачу самолетов по Украине. Источник: depositphotos

Украина может получить от Дании первые шесть самолетов F-16 ориентировочно во втором квартале-2024, хотя ожидалось, что истребители будут переданы нашей стране в начале этого года. Об этом сообщает издание Berlingske после беседы с представителями Министерства обороны Дании.

По информации датского ведомства, Украина пока не выполнила условия, чтобы получить самолеты. В частности, речь идет о:

  • подготовке украинских пилотов,
  • наличии логистики и инфраструктуры для обслуживания самолетов в Украине.

При этом Министерство обороны Дании не детализирует причину срыва графика процесса передачи самолетов.

В то же время, в ведомстве отмечают: сейчас первые шесть украинских пилотов проходят активное обучение в Дании, так что могут быть готовы к вылетам уже весной.

Как Украина готовится летать на истребителях F-16

Еще осенью 2023 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил , что в Украине пока нет соответствующей инфраструктуры для эксплуатации истребителей F-16. По оптимистическому сценарию, поставки самолетов будут в первой половине 2024 года, когда пилоты закончат обучение и подготовят аэродромы.

Чтобы наша страна смогла получить и обслуживать современные истребители, при Министерстве обороны Украины была создана специальная структура, основная цель которой - организация всестороннего обеспечения непрерывного процесса интеграции многоцелевого самолета F-16 в общую систему Сил обороны Украины.

Основными направлениями работы станут:

  • поддержка и развитие инфраструктуры аэродромов;
  • всесторонняя защита их инфраструктуры, включая противовоздушную оборону;
  • отбор и обучение лётного состава и другого авиационного персонала;
  • поддержка жизненного цикла самолетов и логистическое сопровождение;
  • международная коммуникация;
  • другие юридические, финансовые, безопасные и административные функции.

Тем временем украинские пилоты проходят активное обучение в разных странах мира. В частности, речь идет о Великобритании и Дании, РумынииСША .

Также наши международные партнеры не раз говорили, что планируют передать самолеты F-16 Украине. Такие заявления озвучили представители Нидерландов, Бельгии, Дании и др.

Автор:
Христина Коновалова