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Дания может передать Украине первые самолеты F-16 с опозданием на полгода - Berlingske
Украина может получить от Дании первые шесть самолетов F-16 ориентировочно во втором квартале-2024, хотя ожидалось, что истребители будут переданы нашей стране в начале этого года. Об этом сообщает издание Berlingske после беседы с представителями Министерства обороны Дании.
По информации датского ведомства, Украина пока не выполнила условия, чтобы получить самолеты. В частности, речь идет о:
- подготовке украинских пилотов,
- наличии логистики и инфраструктуры для обслуживания самолетов в Украине.
При этом Министерство обороны Дании не детализирует причину срыва графика процесса передачи самолетов.
В то же время, в ведомстве отмечают: сейчас первые шесть украинских пилотов проходят активное обучение в Дании, так что могут быть готовы к вылетам уже весной.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Как Украина готовится летать на истребителях F-16
Еще осенью 2023 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил , что в Украине пока нет соответствующей инфраструктуры для эксплуатации истребителей F-16. По оптимистическому сценарию, поставки самолетов будут в первой половине 2024 года, когда пилоты закончат обучение и подготовят аэродромы.
Чтобы наша страна смогла получить и обслуживать современные истребители, при Министерстве обороны Украины была создана специальная структура, основная цель которой - организация всестороннего обеспечения непрерывного процесса интеграции многоцелевого самолета F-16 в общую систему Сил обороны Украины.
Основными направлениями работы станут:
- поддержка и развитие инфраструктуры аэродромов;
- всесторонняя защита их инфраструктуры, включая противовоздушную оборону;
- отбор и обучение лётного состава и другого авиационного персонала;
- поддержка жизненного цикла самолетов и логистическое сопровождение;
- международная коммуникация;
- другие юридические, финансовые, безопасные и административные функции.
Тем временем украинские пилоты проходят активное обучение в разных странах мира. В частности, речь идет о Великобритании и Дании, Румынии, США .
Также наши международные партнеры не раз говорили, что планируют передать самолеты F-16 Украине. Такие заявления озвучили представители Нидерландов, Бельгии, Дании и др.