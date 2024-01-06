Дания может передать Украине первые самолеты F-16 с опозданием на полгода - Berlingske

Украина может получить от Дании первые шесть самолетов F-16 ориентировочно во втором квартале-2024, хотя ожидалось, что истребители будут переданы нашей стране в начале этого года. Об этом сообщает издание Berlingske после беседы с представителями Министерства обороны Дании.

По информации датского ведомства, Украина пока не выполнила условия, чтобы получить самолеты. В частности, речь идет о:

подготовке украинских пилотов,

наличии логистики и инфраструктуры для обслуживания самолетов в Украине.

При этом Министерство обороны Дании не детализирует причину срыва графика процесса передачи самолетов.

В то же время, в ведомстве отмечают: сейчас первые шесть украинских пилотов проходят активное обучение в Дании, так что могут быть готовы к вылетам уже весной.

Как Украина готовится летать на истребителях F-16

Еще осенью 2023 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил , что в Украине пока нет соответствующей инфраструктуры для эксплуатации истребителей F-16. По оптимистическому сценарию, поставки самолетов будут в первой половине 2024 года, когда пилоты закончат обучение и подготовят аэродромы.

Чтобы наша страна смогла получить и обслуживать современные истребители, при Министерстве обороны Украины была создана специальная структура, основная цель которой - организация всестороннего обеспечения непрерывного процесса интеграции многоцелевого самолета F-16 в общую систему Сил обороны Украины.

Основными направлениями работы станут:

поддержка и развитие инфраструктуры аэродромов;

всесторонняя защита их инфраструктуры, включая противовоздушную оборону;

отбор и обучение лётного состава и другого авиационного персонала;

поддержка жизненного цикла самолетов и логистическое сопровождение;

международная коммуникация;

другие юридические, финансовые, безопасные и административные функции.

Тем временем украинские пилоты проходят активное обучение в разных странах мира. В частности, речь идет о Великобритании и Дании, Румынии, США .

Также наши международные партнеры не раз говорили, что планируют передать самолеты F-16 Украине. Такие заявления озвучили представители Нидерландов, Бельгии, Дании и др.