Бельгия передаст Украине истребители F-16: названы сроки

Министр обороны Украины Рустем Умеров встретился с бельгийской коллегой Людивин Дедондер и обсудил передачу Украине истребителей F-16 и подготовку украинских пилотов.

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Об этом сообщает Министерство обороны.

"Передача Украине истребителей F-16 и подготовка пилотов, а также поставки необходимого оборудования стали предметом обсуждения во время встречи министра обороны Украины Рустема Умерова и министра обороны Бельгии", - говорится в сообщении.

Украинский министр поблагодарил Бельгию за поддержку Украины и участие в укреплении обороноспособности ВСУ.

В то же время, его бельгийская коллега подтвердила намерения страны передать Украине самолеты F-16 в 2025 году.

Умеров отметил, что сейчас необходимо начать процесс отладки цепочек поставок запасных частей, технического оборудования и боеприпасов для F-16.

"В ходе встречи стороны обсудили возможность принять представителей бельгийского оборонно-промышленного комплекса в Украине в начале следующего года", - добавили в Минобороны.

Заметим, Бельгия официально не объявляла количество самолетов, готовых передать Украине.

Пока Бельгия сосредотачивается на подготовке пилотов и техническом обслуживании истребителей F-16, которые будут передавать Украине.

Истребители F-16 для Украины

Напомним, в августеРумыния и Нидерланды подписали письмо о намерениях создать базу для тренировки пилотов на F-16 и соответствующего обслуживания истребителей в учебном центре.

Ранее министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что Амстердам передаст Киеву фактически все свои истребители F-16. Лишь несколько из них оставят, но для обучения украинских пилотов. При этом, Нидерланды планируют начать передачу истребителей F-16 Украине в 2024 году.

Весной следующего года Дания планирует передать Украине первую партию американских истребителей F-16. В августе же в этой стране началось обучение восьми украинских пилотов управлению такими самолетами.

Заметим,что в Украине пока нет соответствующей инфраструктуры для эксплуатации истребителей F-16.По оптимистическому сценарию поставки самолетов будут в первой половине следующего года, когда пилоты закончат обучение и подготовят аэродромы.