Война будет продолжительной, а F-16 кардинально не изменят ситуацию на поле боя – генсек НАТО

Передача Украине истребителей F-16 вряд ли изменит ситуацию на поле боя, и нужно готовиться к длительной войне.

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Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на конференции в Брюсселе, пишет РБК-Украина.

Он отметил, что не знает, когда именно Украина получит F-16, но надеется, что это произойдет так быстро, как это возможно. Сроки зависят от обучения пилотов, которые уже начались в Румынии.

В то же время, Столтенберг призвал не рассматривать F-16 как некую панацею.

"F-16 усилят устойчивость Украины, чтобы увеличить потери армии РФ, и укрепят ПВО Украины. Но мы должны понимать, что нет никакой системы, которая изменила бы фундаментально ситуацию на поле боя", - отметил Столтенберг.

По его мнению, должно работать много разных вещей и качеств, чтобы что-то изменилось на фронте.

"Это и "Хаймарс", и ракеты, системы ПВО, F-16, но нет единой системы, которая может изменить ситуацию на поле боя. И мы должны готовиться к продолжительной и сложной борьбе", - заявил Столтенберг.

Истребители F-16 для Украины

Напомним, в августеРумыния и Нидерланды подписали письмо о намерениях создать базу для тренировки пилотов на F-16 и соответствующего обслуживания истребителей в учебном центре.

Ранее министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что Амстердам передаст Киеву фактически все свои истребители F-16. Лишь несколько из них оставят, но для обучения украинских пилотов. При этом, Нидерланды планируют начать передачу истребителей F-16 Украине в 2024 году.

Весной следующего года Дания планирует передать Украине первую партию американских истребителей F-16. В августе же в этой стране началось обучение восьми украинских пилотов управлению такими самолетами.

Заметим, что в Украине пока нет соответствующей инфраструктуры для эксплуатации истребителей F-16. По оптимистическому сценарию поставки самолетов будут в первой половине следующего года, когда пилоты закончат обучение и подготовят аэродромы.