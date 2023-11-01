Столтенберг призвал предоставить больше оружия Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия не планирует мир, а наоборот продолжает войну, поэтому союзники должны предоставить Украине больше оружия.

Об этом сообщает пресс-служба НАТО.

"Война в Израиле не должна привести к ослаблению воли и способности союзников поддерживать Украину. Нет признаков того, что Россия планирует мир, а наоборот планирует продолжать войну. Поэтому мы должны продолжать поддерживать Украину, а это значит, что мы должны предоставить больше оружия", – подчеркнул Столтенберг.

Он отметил, что украинцы сражаются с мужеством и решительностью, но смелость не останавливает бомбы, а решительность не перехватывает ракеты.

"Это то, что делает оружие. Качественно и в большом количестве. Танки, ПВО, истребители и боеприпасы", - отметил Столтенберг.

Генсек НАТО подчеркнул, что он хочет мира в Украине.

"Президент Путин может остановить войну уже сегодня, прекратив нападать на соседа. Украина такой возможности не имеет. Если Украина перестанет защищаться, она будет оккупирована. А оккупация - это не мир", - подчеркнул Столтенберг.

Отметим, что Украина активно развивает свои оборонные возможности и в течение последнего года значительно увеличила производство снарядов и дронов. Однако Киев по-прежнему имеет большую зависимость от союзников и полагается на их помощь.

Поэтому НАТО настаивает на увеличении оборонного производства, чтобы удовлетворить спрос на оружие и оборудование, резко возросшее после полномасштабного вторжения РФ в Украину.