Столтенберг закликав надати більше зброї Україні

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія не планує мир, а навпаки продовжує війну, тому союзники мають надати Україні більше зброї.

Про це повідомляє пресслужба НАТО.

"Війна в Ізраїлі не повинна призвести до послаблення волі та здатності союзників підтримувати Україну.Немає ознак того, що Росія планує мир, а навпаки планує продовжувати війну. Тому ми повинні продовжувати підтримувати Україну, а це означає, що ми маємо надати більше зброї", - наголосив Столтенберг.

Він зауважив, що українці воюють з мужністю та рішучістю, але сміливість не зупиняє бомби, і рішучість не перехоплює ракети.

"Це те, що робить зброя. Якісна та у великій кількості. Танки, ППО, винищувачі та боєприпаси", - зазначив Столтенберг.

Генсек НАТО підкреслив, що він хоче миру в Україні.

"Президент Путін може зупинити війну вже сьогодні, припинивши нападати на сусіда. Україна такої можливості не має. Якщо Україна перестане захищатися, вона буде окупована. А окупація — це не мир", - підкреслив Столтенберг.

Зауважимо, Україна активно розвиває свої оборонні можливості і протягом останнього року значно збільшила виробництво снарядів та дронів. Проте Київ, як і раніше, має велику залежність від союзників і покладається на їхню допомогу.

Тому наразі НАТО наполягає на збільшенні оборонного виробництва, щоб задовольнити попит на зброю та обладнання, який різко зріс після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.