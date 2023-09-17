Через попит і ціни. У НАТО наполягають на збільшенні інвестицій в оборонні компанії

НАТО наполягає на збільшенні оборонного виробництва, щоб задовольнити попит на зброю та обладнання, який різко зріс після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Про це пише Reuters.

Зазначається, що одним із серйозних занепокоєнь є брак 155-міліметрових артилерійських снарядів. Українські військові випускає до 10 000 таких боєприпасів на день. Водночас країни-члени Альянсу не лише поспішають з поставками до Києва, а й створюють власні запаси.

Голова військового комітету НАТО Роб Бауер заявив, що ціни на боєприпаси стрімко зростають, тому більші витрати союзників на оборону не призводять автоматично до підвищення безпеки. У звʼязку з цим він закликав до збільшення приватних інвестицій в оборонні компанії. За його словами, пенсійні фонди та банки повинні припинити називати інвестиції в оборону неетичними.

"Довгострокова стабільність має переважати над короткостроковими прибутками. Як ми бачили в Україні, війна є загальносуспільною подією", – сказав він.

Також він закликав керівників підприємств прискорити розширення виробничих потужностей.

Снаряди 155 мм: виробництво й витрачання

У лютому 2023 року генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що темпи витрачання боєприпасів в Україні у багато разів перевищують темпи виробництва в Альянсі. Тоді він зазначав, що час очікування боєприпасів великого калібру зріс із 12 до 28 місяців і закликав до збільшення виробництва снарядів.

Затребуваними артилерійськими боєприпасами на війні є, зокрема, снаряди "натівського" калібру 155 мм. Їх надають Україні США та інші партнери.

Речник Пентагону генерал Патрік Райдер в серпні сказав, що Штати у 2024 році планують наростити виробництво снарядів калібру 155 мм до понад 80 тисяч на місяць. На момент, коли він говорив про це, показник становив 24 тисячі.

Розгортання виробництва таких боєприпасів планується і в Україні. Як зазначав міністр із питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін, це має відбутися до кінця року.