OpenAI та Reddit уклали угоду для навчання ChatGPT на контенті соцмережі

Компанія OpenAI та соціальна мережа Reddit уклали угоду, що дозволить використовувати контент останньої для навчання популярного чат-бота на основі штучного інтелекту ChatGPT, повідомляє Reuters.

Згідно з новою угодою, ChatGPT та інші продукти OpenAI отримають доступ до контенту Reddit через API платформи. OpenAI також стане рекламним партнером Reddit, що розширить можливості обох компаній у сфері штучного інтелекту та реклами.

Такий договір є частиною стратегії Reddit з розширення джерел доходу за межі рекламного бізнесу. Вона також є продовженням нещодавнього партнерства Reddit з Alphabet – материнською компанією Google, яке дозволило останній використовувати контент Reddit для навчання своїх моделей штучного інтелекту.

Повідомлялося, що вартість угоди склала 60 мільйонів доларів. Раніше у травні Reddit повідомила про значне збільшення доходів та покращення прибутковості, що вказує на успішність її співробітництва з Google та зусиль у розвитку рекламного бізнесу.

Зазначається, що інвестори розглядають продаж даних для навчання моделей штучного інтелекту ключовим джерелом доходу для Reddit поза рекламним бізнесом.

Після новини про нову угоду вартість акцій Reddit підскочил на 10,5% до 62,31 долара. Загалом, з моменту виходу компанії на ринок у березні її акції зросли майже на 12%.

Нагадаємо також, що OpenAI створила нову систему штучного інтелекту під назвою Sora, яка здатна створювати реалістичні відео на основі текстових підказок від користувачів, а також оголосила про випуск нової версії чат-боту ChatGPT, яка буде запам'ятовувати те, що кажуть користувачі, щоб застосовувати це у майбутніх чатах.

В свою чергу, повідомлялося, що Google цього року випустила нову версію своєї потужної моделі штучного інтелекту Gemini 1.5 Pro, яка може обробляти більшу кількість тексту, ніж продукти конкурентів, а також відео.