OpenAI и Reddit заключили сделку для обучения ChatGPT на контенте соцсети

Компания OpenAI и социальная сеть Reddit заключили сделку, которая позволит использовать контент последней для обучения популярному чат-боту на основе искусственного интеллекта ChatGPT, сообщает Reuters.

Согласно новому соглашению ChatGPT и другие продукты OpenAI получат доступ к контенту Reddit через API платформы. OpenAI станет рекламным партнером Reddit, что расширит возможности обеих компаний в сфере искусственного интеллекта и рекламы.

Такой договор является частью стратегии Reddit по расширению источников дохода за пределы рекламного бизнеса. Он также является продолжением недавнего партнерства Reddit с Alphabet – материнской компанией Google, которое позволило последней использовать контент Reddit для обучения своих моделей искусственного интеллекта.

Сообщалось, что стоимость сделки составила 60 миллионов долларов. Ранее в мае Reddit сообщила о значительном увеличении доходов и улучшении доходности, что указывает на успешность ее сотрудничества с Google и усилий по развитию рекламного бизнеса.

Отмечается, что инвесторы рассматривают продажу данных для обучения моделей искусственного интеллекта ключевым источником дохода для Reddit вне рекламного бизнеса.

После новости о новой сделке стоимость акций Reddit подскочила на 10,5% до 62,31 доллара. В целом с момента выхода компании на рынок в марте ее акции выросли почти на 12%.

Напомним, что OpenAI создала новую систему искусственного интеллекта под названием Sora, которая способна создавать реалистичные видео на основе текстовых подсказок от пользователей, а также объявила о выпуске новой версии чат-бота ChatGPT, которая будет запоминать то, что говорят пользователи, чтобы применять это в будущих чатах.

В свою очередь, сообщалось, что Google в этом году выпустила новую версию своей мощной модели искусственного интеллекта Gemini 1.5 Pro, которая может обрабатывать большее количество текста, чем продукты конкурентов, а также видео.