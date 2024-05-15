Google представил новый поисковик на основе искусственного интеллекта

Google официально представил ряд инновационных возможностей поиска, построенных на генеративном искусственном интеллекте. Ключевой новинкой являются так называемые "AI Overviews" – итоги, сгенерированные ИИ, которые будут отображаться в верхней части многих результатов поиска.

Об этом пишет The Verge.

По словам руководитель отдела поиска Google Лиз Рейд, генеративный ИИ позволит поисковой системе выполнять больше работы за пользователя.

"Поиск сможет освободить вас от тяжелой работы, чтобы вы могли сосредоточиться на интересующих вас аспектах исследования", - пояснила она.

Кроме "AI Overviews", Google анонсировал ряд других новых функций на основе ИИ:

Поиск видео в приложении Google Lens путем съемки видеопотока.

Инструмент автоматического планирования маршрутов поездок и диетических планов на основе одного запроса.

Интеллектуальная организация страниц результатов с группированием контента по категориям.

Все эти возможности построены на фирменной ШИ-модели Google Gemini, способной определять суть запросов пользователей независимо от формы ввода – текст, голос, фото или видео. Gemini также будет генерировать краткие обобщающие ответы и формировать странички результатов поиска.

Новые функции уже разворачиваются для пользователей в США, а вскоре станут доступны и в других странах мира. Это очередной шаг Google по направлению поиска нового поколения на базе передовых ШИ-технологий.

Одним из примеров, демонстрирующих возможности локального поиска, высоко ценимого Рейдом, является система Gemini. По ее словам, с Gemini "мы можем выполнять такие задачи, как "Найти высоко оцененную (четыре звезды) студию йоги или пилатеса в Бостоне, находящуюся в пределах получасовой пешей прогулки от Бикон-Хилл".

"Таким образом, вы получаете унифицированную информацию из сети знаний Google и Интернета, объединенной воедино", - отмечает она.

Издание пишет, что такая комбинация сети и искусственного интеллекта – традиционных и новейших инструментов поиска Google – является ключевой целью для Рейд и ее команды. Некоторые аспекты поиска, например спортивные результаты, являются решенной проблемой.

"Если вам просто нужен счет, продукт работает достаточно хорошо", – отмечает Рейд. Задачей Gemini в таком случае является обеспечить предоставление релевантной информации, независимо от способа формулирования запроса.

OpenAI планирует анонсировать свой поисковый продукт на основе искусственного интеллекта, который станет конкурентом Google. Обозреватели отрасли уже давно называют ChatGPT альтернативой сбору информации в Интернете, хотя ему трудно предоставлять точную информацию в Интернете в реальном времени.

Источник фото: ua.depositphotos.com