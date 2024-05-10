OpenAI планирует анонсировать поискового конкурента Google

13 мая OpenAI планирует анонсировать свой поисковый продукт на основе искусственного интеллекта, который станет конкурентом Google.

Об этом сообщило Reuters.

Поисковый продукт OpenAI является расширением флагманского продукта ChatGPT и позволяет ChatGPT получать прямую информацию из Интернета и включать цитаты.

Обозреватели отрасли уже давно называют ChatGPT альтернативой сбору информации в Интернете, хотя ему трудно предоставлять точную информацию в Интернете в реальном времени. Ранее OpenAI интегрировал его с Bing от Microsoft для платных подписчиков.

Продукт OpenAI ChatGPT называли самым быстрым приложением, когда-либо достигавшим 100 миллионов активных пользователей ежемесячно после его запуска в конце 2022 года. Однако мировой трафик на веб-сайт ChatGPT был на американских горках в прошлом году и только сейчас, согласно данным аналитической компании Similarweb, и компания искусственного интеллекта испытывает давление, чтобы расширить свою базу пользователей.

Согласно сообщению справочного центра на веб-сайте OpenAI, в апреле была пресечена предварительная попытка внести обновленную и реальную информацию в ChatGPT, которая называется плагинами ChatGPT.

Microsoft OpenAI работает над поисковым продуктом, который может конкурировать с Alphabet Google и Perplexity, хорошо финансируемый поисковый стартап с искусственным интеллектом. OpenAI, получившая значительные инвестиции от Microsoft, теперь является частью поисковой системы Bing и выступает в качестве основного провайдера генеративного искусственного интеллекта для многих пользователей.

Этот ИИ помогает создавать все – от курсовых и контрактов до путешествий и романов.

Google пытается не отставать

Со временем Google, как ведущий интернет-портал, стал ощущать давление конкуренции, применяющей эти новейшие технологии. Доля Google в огромном рынке онлайн-рекламы, которая в этом году, по оценкам исследовательской компании MAGNA, составляет 286 миллиардов долларов, оказалась под угрозой.

Reuters пишет, что 10 мая Google добавил еще больше искусственного интеллекта для своего основного поискового продукта в надежде вызвать такое же увлечение потребителей, как Microsoft.

Google интегрирует генеративный искусственный интеллект в поиск, а также такие продукты как Gmail, который может создавать черновики сообщений, и Google Photos, который может вносить изменения в изображения, например

Напомним, компания Google выпустила новую версию своей мощной модели искусственного интеллекта, которая может обрабатывать большее количество текста, чем продукты конкурентов, а также видео. Обновленная модель искусственного интеллекта Gemini 1.5 Pro доступна клиентам с 15 февраля.

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