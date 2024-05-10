OpenAI планує анонсувати пошукового конкурента Google

13 травня OpenAI планує анонсувати свій пошуковий продукт на основі штучного інтелекту, який стане конкурентом Google.

Про це повідомило Reuters.

Пошуковий продукт OpenAI є розширенням його флагманського продукту ChatGPT і дозволяє ChatGPT отримувати пряму інформацію з Інтернету та включати цитати.

Оглядачі галузі вже давно називають ChatGPT альтернативою для збору інформації в Інтернеті, хоча йому важко надавати точну інформацію в Інтернеті в реальному часі. Раніше OpenAI інтегрував його з Bing від Microsoft для платних передплатників.

Продукт OpenAI ChatGPT називали найшвидшим додатком, який коли-небудь досягав 100 мільйонів активних користувачів щомісяця після його запуску наприкінці 2022 року. Однак світовий трафік на веб-сайт ChatGPT був на американських гірках минулого року і лише зараз згідно з даними аналітичної компанії Similarweb і компанія штучного інтелекту відчуває тиск, щоб розширити свою базу користувачів.

Згідно з повідомленням довідкового центру на веб-сайті OpenAI, у квітні було припинено попередню спробу внести оновлену та реальну інформацію в ChatGPT, яка називається плагінами ChatGPT.

Microsoft OpenAI працює над пошуковим продуктом, який потенційно може конкурувати з Alphabet Google і Perplexity, добре фінансований пошуковий стартап зі штучним інтелектом. OpenAI, яка отримала значні інвестиції від Microsoft, тепер є частиною пошукової системи Bing і виступає як основний провайдер генеративного штучного інтелекту для багатьох користувачів.

Цей ШІ допомагає створювати все – від курсових і контрактів до подорожей і цілих романів.

Google намагається не відставати

З часом Google, як провідний інтернет-портал, почав відчувати тиск конкуренції, яка застосовує ці новітні технології. Частка Google у величезному ринку онлайн-реклами, що цього року, за оцінками дослідницької компанії MAGNA, складає 286 мільярдів доларів, опинилася під загрозою.

Reuters пише, що 10 травня Google додав ще більше штучного інтелекту для свого основного пошукового продукту, сподіваючись викликати таке ж захоплення споживачів, як Microsoft.

Google інтегрує генеративний штучний інтелект у пошук, а також такі продукти, як Gmail, який може створювати чернетки повідомлень, і Google Photos, який може вносити зміни в зображення, наприклад

Нагадаємо, компанія Google випустила нову версію своєї потужної моделі штучного інтелекту, яка може обробляти більшу кількість тексту, ніж продукти конкурентів, а також відео. Оновлена​​модель штучного інтелекту Gemini 1.5 Pro доступна клієнтам з 15 лютого.

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