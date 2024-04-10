Google разрабатывает новое приложение для создания видео на основе ИИ

Google анонсировала новую программу в Workspace для создания видео на основе искусственного интеллекта под названием Google Vids, которая будет выпущена в общее использование уже летом 2024 года.

Это стало известно во время презентации Cloud Next 2024, передает "Суспільне".

Google ставит это приложение в один ряд с такими инструментами как Docs, Sheets и Slides. Vids имеет фиолетовый значок документа с простой кнопкой воспроизведения внутри.

Новый инструмент предназначен для создания рабочих видео - таких как итоги встреч, инструкции, объявления и т.д. Как и в случае с другими инструментами, различные пользователи могут комментировать, просматривать и редактировать распространенные Vids.

У Google Vids довольно простой интерфейс, где пользователю нужно сначала написать запрос помощи в создании видео, описывая, на какую тему должен быть Vids. Можно указывать цель видео, его аудиторию и длину.

Кроме того, при создании ролика можно будет добавить/привязать документ с Google-диска. Пример команды: "Обновление для компании в конце года" и вложение файла "Список функций".

После того, как приложение получит запрос от пользователя, ИИ сгенерирует раскадрование, которое можно редактировать, изменяя порядок, или удаляя или добавляя элементы. Далее пользователь сможет выбрать стиль видео. При создании пользователь сможет получать от Google Vids различные варианты стиля видео и вспомогательные элементы: фото, видео и музыка. К тому же можно будет создать или записать закадровый голос.

Сейчас проходит тестирование этой программы. Ее планируют выпустить в общее использование в июне 2024 года.

Напомним, компания Google выпустила новую версию своей мощной модели искусственного интеллекта, которая может обрабатывать большее количество текста, чем продукты конкурентов, а также видео. Обновленная модель искусственного интеллекта Gemini 1.5 Pro доступна клиентам с 15 февраля.

Компания OpenAI также выпустила новую систему искусственного интеллекта под названием Sora, способную создавать реалистичные видео на основе текстовых подсказок от пользователей.

Также сообщалось, что компания OpenAI объявила о выпуске новой версии чат-бота ChatGPT, которая будет запоминать то, что говорят пользователи, чтобы использовать это в будущих чатах.

Добавим, что американская компания Apple ведет переговоры с Google об интеграции в свои гаджеты модели на основе искусственного интеллекта Gemini.

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