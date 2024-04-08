Новый сервис Google позволит легко распознавать незнакомые номера

Google работает над новой функцией Lookup, которая сможет определять владельцев неизвестных номеров, которые звонили пользователям.

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Об этом сообщает The Verge.

Компания Google разрабатывает новую функцию для владельцев смартфонов Google Pixel, способную значительно облегчить жизнь пользователям. Новый сервис Lookup позволит определить номер телефона, с которого звонили, прямо с экрана недавних звонков в приложении Google Phone.

Издание пишет, что при получении вызова с неизвестного номера рядом появляется кнопка "Поиск". При нажатии на нее система автоматически выполняет поиск в Google. Кнопка "Поиск" также содержит другие параметры, такие как "Заблокировать" и "История", которые появляются при нажатии на последний вызов в программе.

Google Pixel Phone app to get 'Lookup' feature to identify recent unknown callers and some UI tweaks for the emergency in-call screen



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🏳️ Flags are shared in the post for rooted users ✓#Google #Android pic.twitter.com/gIMJhT8dNX — AssembleDebug (@AssembleDebug) April 5, 2024

Приложение Google Phone используется по умолчанию для телефонов Pixel, однако другие владельцы телефонов с Android также могут загрузить его.

Недавно компания Google объявила о запуске новой версии своей мощной модели искусственного интеллекта, которая может обрабатывать больше текста, чем продукты конкурентов, а также видео. Обновленная модель искусственного интеллекта Gemini 1.5 Pro доступна клиентам с 15 февраля.

Также сообщалось, что американская компания Apple ведет переговоры с Google об интеграции в свои гаджеты модели на основе искусственного интеллекта (ИИ) под названием Gemini.

Google запустил новый генеративный искусственный интеллект Gemini в начале декабря 2023 года. Он будет впервые работать непосредственно на мобильных телефонах, что стало прорывом в усилиях технологической компании противостоять конкурентам, таким как OpenAI. А в середине февраля Gemini стал доступен на Android и iOS через специальное приложение.

Фото: ua.depositphotos.com