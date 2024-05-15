Google представив новий пошук на основі штучного інтелекту

Google офіційно представив низку інноваційних можливостей пошуку, побудованих на генеративному штучному інтелекті. Ключовою новинкою є так звані "AI Overviews" - підсумки, згенеровані ШІ, які відображатимуться у верхній частині багатьох результатів пошуку.

Про це пише The Verge.

За словами керівниці відділу пошуку Google Ліз Рейд, генеративний ШІ дозволить пошуковій системі виконувати більше роботи за користувача.

"Пошук зможе звільнити вас від важкої роботи, щоб ви могли зосередитися на цікавих для вас аспектах дослідження", - пояснила вона.

Крім "AI Overviews", Google анонсував низку інших нових функцій на основі ШІ:

Пошук за відео в додатку Google Lens шляхом зйомки відеопотоку.

Інструмент автоматичного планування маршрутів поїздок та дієтичних планів на основі одного запиту.

Інтелектуальна організація сторінок результатів з групуванням контенту за категоріями.

Усі ці можливості побудовані на фірмовій ШІ-моделі Google Gemini, здатній визначати суть запитів користувачів незалежно від форми введення - текст, голос, фото чи відео. Gemini також буде генерувати стислі узагальнюючі відповіді та формувати сторінки результатів пошуку.

Нові функції вже розгортаються для користувачів у США, а невдовзі стануть доступними і в інших країнах світу. Це черговий крок Google у напрямку пошуку нового покоління на базі передових ШІ-технологій.

Одним із прикладів, що демонструють можливості локального пошуку, який високо цінує Рейд, є система Gemini. За її словами, з Gemini "ми можемо виконувати такі завдання, як "Знайти високо оцінену (чотири зірки) студію йоги або пілатесу в Бостоні, що знаходиться в межах півгодинної пішої прогулянки від Бікон-Хілл".

"Таким чином, ви отримуєте уніфіковану інформацію з Мережі знань Google та Інтернету, що поєднана воєдино", - зазначає вона.

Видання пише, що така комбінація мережі та штучного інтелекту - традиційних та новітніх інструментів пошуку Google - є ключовою ціллю для Рейд та її команди. Деякі аспекти пошуку, як-от спортивні результати, є вирішеною проблемою.

"Якщо вам просто потрібен рахунок, продукт працює досить добре", - зазначає Рейд. Завданням Gemini в такому випадку є забезпечити надання релевантної інформації, незалежно від способу формулювання запиту.

Додамо, що OpenAI планує анонсувати свій пошуковий продукт на основі штучного інтелекту, який стане конкурентом Google. Оглядачі галузі вже давно називають ChatGPT альтернативою для збору інформації в Інтернеті, хоча йому важко надавати точну інформацію в Інтернеті в реальному часі.

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