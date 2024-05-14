Google и HP объединят усилия для выпуска платформы 3D-видеозвонков в 2025 году

Google объявила о планах запуска платформы Starline для 3D-видеозвонков в 2025 году. Проект реализуется в партнерстве с HP и имеет целью произвести революцию в сфере коммуникаций.

Об этом компания сообщила накануне в своем блоге Google I/O. Проект Starline, направленный на переосмысление удаленной коммуникации, был представлен еще в 2021 году.

Используя передовые технологии искусственного интеллекта, 3D-визуализацию и другие инновации, Starline создает эффект "волшебного окна", позволяющий пользователям общаться, жестикулировать и устанавливать зрительный контакт так, будто они находятся в одной комнате.

В настоящее время компания активно работает над выходом Starline на рынок. Компания намерена сосредоточиться на объединении распределенных команд и отдельных лиц на рабочем месте. В партнерстве с HP Google планирует начать коммерциализацию Starline в 2025 году и интегрировать ее с популярными платформами видеоконференций, такими как Google Meet и Zoom.

Напомним, в феврале стало известно, что Google выпускает новую версию своей мощной модели искусственного интеллекта Gemini, которая может обрабатывать большее количество текста, чем продукты конкурентов, а также обрабатывать видео. В частности, разработчики могут использовать Gemini 1.5 Pro для запроса видео продолжительностью до часа, 11 часов аудио или более 700 тысяч слов в документе.

По информации Google, такой объем данных является самым длинным "окном контекста" из всех масштабных моделей ИИ. Gemini 1.5 может обрабатывать гораздо больше данных, чем последние модели искусственного интеллекта от OpenAI и Anthropic.

Напомним также, что в конце ноября прошлого года швейцарская IT-компания с украинскими корнями Vidby представила в офисе Google собственную технологию на базе искусственного интеллекта под названием Vidby.AI, позволяющую проводить видеозвонки в Google Meet с переводом на другие языки в реальном времени.

Источник фото: ua.depositphotos.com