Google Wallet прекращает поддержку старых версий Android и Wear OS

Начиная с 10 июня Google увеличивает минимальную версию операционной системы, необходимую для использования приложения Google Wallet на Android и Wear OS устройствах.

Об этом сообщает 9to5Google.

Теперь Google Wallet потребует Android 9 или более позднюю версию на смартфонах, а также Wear OS 2.x или более позднюю на умных часах.

Причиной такого решения компания называет вопросы безопасности, поскольку для обеспечения надлежащего уровня безопасности для функций Wallet, таких как платежи одним нажатием, устройства должны иметь возможность получать обновления безопасности.

"Обновления безопасности недоступны для версий Android ниже 9", - говорится в документе поддержки Google Wallet.

Ранее минимальной поддерживаемой версией Android для Google Wallet была 5.0, а для Wear OS – базированная на Android 8.0 Oreo. Однако согласно последним данным доля Android 9 Pie составляет 86,4% активных устройств.

Таким образом, новые требования к операционным системам коснутся пользователей гаджетов на Android Nougat (7.0, 7.1) и Oreo (8.0, 8.1). Они больше не могут устанавливать и использовать Google Wallet.

Напомним, в 2022 году приложение Google Pay стало в Украине Google Кошельком (Google Wallet) и получило поддержку новых цифровых элементов.

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