Google Pay в Украине станет Google Кошельком

Приложение Google Pay становится в Украине Google Кошельком (Google Wallet) и будет поддерживать новые цифровые элементы.

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Об этом сообщает компания Google.

Отмечается, что новое приложение будет доступно в Украине на Android и Wear OS.

Google Кошелек стандартизирует способ сохранения и доступа к основным элементам, таким как платежные карты, билеты на проезд и события, посадочные талоны и карты лояльности.

"Конфиденциальность и безопасность являются краеугольным камнем Google Кошелька, и мы предоставляем вам возможность подробной настройки, чтобы создать опыт конфиденциальности, который подходит именно вам", - говорится в сообщении компании.

Личные документы не будут передаваться без разрешения даже в Google, а если телефон будет потерян или похищен, пользователь сможет найти, заблокировать или стереть с него данные с помощью функции «Найти устройство» .

В течение следующих двух дней Google Кошелек будет доступен всем пользователям. Пользователи с включенными автоматическими обновлениями увидят, что приложение Google Pay автоматически обновилось в Google Кошелек.

Пользователям, не имеющим автоматической настройки обновлений, нужно будет вручную обновить приложение из Google Play.

Новые пользователи могут загрузить приложение Google Кошелек на Google Play.

Отметим, что хотя с июля Google вводит платную подписку на Google Workspace, Министерство цифровой трансформации договорилось об особых условиях для украинского малого и среднего бизнеса .